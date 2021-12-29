Синоптики дали прогноз погоды на Новый год и ближайшие выходные 1 и 2 января. В одних регионах будет почти по-весеннему тепло, в других еще продержится мороз.

Читайте, порадует ли погода на зимние праздники в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Погода в Киеве

В Киеве на Новый год в Gismeteo обещают потепление и дождь со снегом. Днем 31-го декабря до +2, ночью -2.

В субботу, 1 января, до +4 днем и 0 ночью. Дождь со снегом.

В воскресенье, 2 января, также обещают осадки. Днем +1, ночью до -3.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

Погода во Львове

Новый год и выходные во Львове будет теплым и дождливым. 31 декабря до +7 днем и +3 ночью. Дождь.

1 января еще теплее: +8 ночью и -1 ночью. Обещают дождь со снегом.

2 января небольшой снег. Днем -1, ночью до -4.

Прогноз погоды во Львове от Gismeteo

Погода в Одессе

В Одессе новый год начнется с дождя и теплой погоды. Такую погоду прогнозируют на праздники.

31 декабря синоптики прогнозируют дождь и до +5 днем.

1 января также обещают осадки. Днем +7, ночью +2.

2 января воздух прогреется до +2, ночью +1.

Прогноз погоды в Одессе от Gismeteo

Погода в Харькове

31 декабря в Харькове будет идти снег. Погода будет морозной: - 4 днем и -6 ночью.

1 января днем потеплеет до +1, ночью -5. Из осадков дождь со снегом.

2 января днем обещают +1, ночью -1.

Прогноз погоды в Харькове от Gismeteo

Где в Украине будет мороз на праздники

По данным Укргидрометцентра, 31 декабря в Украине местами еще будет мороз днем - на востоке и севере. В Харьковской, Сумской, Днепропетровской Донецкой и Луганской областях. Днем -1...-3.

Теплее всего в западных областях. Днем от +2 до +6. Практически по всей стране осадки в виде снега или снега с дождем.

Прогноз Укргидрометцентра 31 декабря

1 января на западе Украины днем +2...+4. В центре, на севере, юге 0...+2. На востоке холоднее всего: до -2.

Прогноз Укргидрометцентра 1 января

2 января, по прогнозу Укргидрометцентра, во всех регионах установится солнечная погода и похолодает.

На западе еще будет плюс днем: 0...+2. В центре, на востоке и на севере от -1 до -4. На юге -1...+1.

Прогноз Укргидрометцентра 2 января