Синоптики дали прогноз погоды на Новый год и ближайшие выходные 1 и 2 января. В одних регионах будет почти по-весеннему тепло, в других еще продержится мороз.
Читайте, порадует ли погода на зимние праздники в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Погода в Киеве
В Киеве на Новый год в Gismeteo обещают потепление и дождь со снегом. Днем 31-го декабря до +2, ночью -2.
В субботу, 1 января, до +4 днем и 0 ночью. Дождь со снегом.
В воскресенье, 2 января, также обещают осадки. Днем +1, ночью до -3.
Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo
Погода во Львове
Новый год и выходные во Львове будет теплым и дождливым. 31 декабря до +7 днем и +3 ночью. Дождь.
1 января еще теплее: +8 ночью и -1 ночью. Обещают дождь со снегом.
2 января небольшой снег. Днем -1, ночью до -4.
Прогноз погоды во Львове от Gismeteo
Погода в Одессе
В Одессе новый год начнется с дождя и теплой погоды. Такую погоду прогнозируют на праздники.
31 декабря синоптики прогнозируют дождь и до +5 днем.
1 января также обещают осадки. Днем +7, ночью +2.
2 января воздух прогреется до +2, ночью +1.
Прогноз погоды в Одессе от Gismeteo
Погода в Харькове
31 декабря в Харькове будет идти снег. Погода будет морозной: - 4 днем и -6 ночью.
1 января днем потеплеет до +1, ночью -5. Из осадков дождь со снегом.
2 января днем обещают +1, ночью -1.
Прогноз погоды в Харькове от Gismeteo
Где в Украине будет мороз на праздники
По данным Укргидрометцентра, 31 декабря в Украине местами еще будет мороз днем - на востоке и севере. В Харьковской, Сумской, Днепропетровской Донецкой и Луганской областях. Днем -1...-3.
Теплее всего в западных областях. Днем от +2 до +6. Практически по всей стране осадки в виде снега или снега с дождем.
Прогноз Укргидрометцентра 31 декабря
1 января на западе Украины днем +2...+4. В центре, на севере, юге 0...+2. На востоке холоднее всего: до -2.
Прогноз Укргидрометцентра 1 января
2 января, по прогнозу Укргидрометцентра, во всех регионах установится солнечная погода и похолодает.
На западе еще будет плюс днем: 0...+2. В центре, на востоке и на севере от -1 до -4. На юге -1...+1.
Прогноз Укргидрометцентра 2 января