2022 год может стать одним из самых жарких на Земле за все время наблюдений. Метеорологи ожидают, что средняя глобальная температура в следующем году на 0,97-1,21 градуса превысит среднее значение в доиндустриальный период (1850-1900). Такой прогноз дает Метеорологическое бюро Великобритании.

По данным метеорологов, 2022-й может стать восьмым годом подряд, когда температура воздуха будет на целый градус выше доиндустриальных значений.

Однако отмечается, что это значение будет меньше по сравнению с предыдущими годами из-за эффекта Ла-Нинья (колебание температуры поверхностного слоя воды) в тропической части Тихого океана, где температура поверхности моря ниже средней. Ла-Нинья оказывает временное охлаждающее воздействие на среднюю мировую температуру.

"Тем не менее, все еще вероятно, что 2022 год будет выше 1,0 ° C и, следовательно, продолжит серию самых теплых лет для глобальной температуры с 1850 года", - говорят ученые.

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