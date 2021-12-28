Синоптики прогнозируют на зимние праздники снег с дождем и гололедицу. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Украине ожидаются осадки, а столбики термометров покажут около нуля.

Об этом говорится в картах погоды на 29 декабря - 2 января от "Укргидрометцентра".

В среду, 29 декабря, в Украине будет почти без осадков, лишь во Львовской области пойдет снег, а в Закарпатской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидается снег с дождем. Столбики термометров ночью покажут -2...-11 градусов, днем от -4 до нуля.

В четверг, 30 декабря, ожидается солнечная погода. Дожди со снегом пройдут только в Волынской и Львовской областях. Вместе с тем, в четверг потеплеет в некоторых областях до +2 градусов.

В пятницу, 31 декабря, в западных, южных регионах, Черниговской области и Киеве ожидаются дожди со снегом. На остальных территориях выпадет снег. Температура воздуха днем будет -1...+6 градусов. А ночью - от 6 до +2. Таким образом, последний день года порадует украинцев теплой погодой.

В субботу, 1 января, в западных регионах уже будет без дождей, однако там пойдет снег. При этом температура воздуха днем прогреется до +4 градусов. В центральных и южных областях прогнозируют снег с дождем. На остальной территории Украины ожидаются метели.

В воскресенье, 2 января, по всей Украине ожидается безоблачная, солнечная погода без осадков. Холоднее всего будет в восточных областях. Там ночью столбики термометров покажут до -7, а днем - до -4, в то время как в западных регионах в дневное время температура воздуха прогреется до +3 градусов, а ночью опустится до -1.

Синоптик Наталья Диденко в соцсети заявила, что циклон Украину, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей.

При этом, по ее словам, снег и мокрый снег 29 декабря удержится в восточных регионах и в Сумской области. Также будет снежить в Карпатах. На дорогах ожидается гололедица.

В Киеве завтра осадки маловероятны. Ночью, добавила синоптик, будет -6...-9 градусов, днем ​​около 5 градусов мороза.

Вместе с тем, на 31 декабря -1 января синоптик прогнозирует погоду "с плюсами, с дождями и мокрым снегом".

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