В Украине в четверг, 30 декабря, объявлен желтый уровень опасности из-за сковавшей дороги и тротуары гололедицы. А в Николаевской области действует оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 декабря на дорогах большинства областей удержится гололедица, в Запорожской и Донецкой областях - гололед (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, в отдельных районах Николаевской области сохранится сильный гололед, поэтому там объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Отметим, что II уровень - это опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Напомним, в четверг в Украине синоптики снег не обещают, но предупреждают о морозе и гололеде.

Ранее "Страна" писала о том, что в Полтаве из-за сильного снегопада отменили два десятка автобусных рейсов.

Также мы сообщали, что из-за снега и дождей вчера без света остались жители более полутора сотен населенных пунктов в 6 областях Украины.