Сегодня, 29 декабря, из-за непогоды по вей Украине объявлено штормовое предупреждение, спасатели предупреждают о первом уровне опасности, а в Донецкой области - о третьем, красном.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"В восточных областях значительный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый). Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и порта Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный)", - говорится в сообщении.

Напомним, мы также писали о том, что из-за непогоды "Укравтодор" запретил движение грузовых транспортных средств на трассах в Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, в агентстве попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности, удерживаться от поездок из-за мокрого снега, который укрыл большинство украинских регионов.

Также "Страна" сообщала о том, что утром 29 декабря в шести регионах Украины более 165 населенных пунктов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий. Пострадали Херсонская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Донецкая и Сумская области.