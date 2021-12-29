В четверг, 30 декабря, в Украине существенных осадков не ожидается. Но сохранится морозная погода, поэтому на дорогах большинства областей удержится гололедица, в Запорожской области - местами гололед, в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей - сильный гололед. Ветер ожидается переменных направлений, слабый. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха составит 5-10 градусов ниже ноля. В центральных и южных областях местами до -13-15, на крайнем западе будет теплее - до -5. В дневные часы в Украине прогнозируют мороз до 1-6 градусов.

30 декабря в Киеве и области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью опустится до 6-8 градусов ниже ноля, а днем мороз до 1-3 градусов. По области ночью -5-10, днем 1-6 градусов мороза.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за снега и дождей без света остались жители более полутора сотен населенных пунктов в 6 областях Украины.

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