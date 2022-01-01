В ближайшие три выходных дня, с 1 по 3 января, в Украине обещают изменчивую погоду: от оттепели до мороза, а также снег, дождь и солнце. При этом теплее всего будет на западе страны, а холоднее - на востоке.

Собрали прогноз погоды от "Укргидрометцентра" для всех регионов.

Погода 1 января в субботу

В субботу, 1 января, днем по всей Украине плюсовая температура и утром осадки в виде дождя.

Теплее всего будет на западной Украине. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Тернополе до +5...+7 днем и +3...+5 ночью. Во Львове, Луцке, Ровно еще теплее - до +6...+8. Утром небольшой дождь.

В центре днем от +3 до +6 - в Полтаве, Черкассах, Кропивницком, Виннице.

На севере и востоке сегодня прохладнее всего, но тоже плюсовая температура: +1...+3 днем в Сумах, Чернигове, Харькове, Луганске, Донецке. Возможен дождь со снегом.

Немного теплее в Днепре и Запорожье: +3...+5 сегодня днем.

На юге дождь. Днем от +3 до +6.

В Киеве 1 января утром может быть дождь. Днем воздух прогреется до +4...+6, ночью +1...+3.

Прогноз погоды 1 января 2020 от Укргидрометцентра

Погода 2 января в воскресенье

2 января по всей Украине выглянет солнце - обещают переменную облачность без осадков. Станет немного холоднее.

В Ужгороде +3...+5 днем и -1...-3 ночью. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах +2...+4, ночью -2...-4. В Луцке и Ровно днем 0...+2, ночью -2...-4. В Тернополе и Хмельницком обещают небольшой мороз до -1 днем.

На севере и востоке днем от -1 до +1: в Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях. При этом ночью холоднее будет на севере: -4...-6, на востоке -1...+1. В Днепре и Запорожье днем 0...+2 и -1...-3 ночью.

В центре днем 0...+2: Черкассы, Винница, Кропивницкий, Полтава.

На юге в воскресенье +1...+3 днем и -1...+1 ночью.

В Киеве днем -1...+1, ночью -4...-6.

Прогноз погоды 2 января 2020 от Укргидрометцентра

Прогноз погоды 3 января

В понедельник, 3 января, обещают осадки. На западе - дождь, в остальных регионах будет срываться снег.

Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Ровно, Луцке, Черновцах днем +2...+4, ночью -1..+1.

На восток днем вернутся морозы. В Луганской, Донецкой, Харьковской области днем -2...-5, ночью до -10...-12. В Днепре и Запорожье теплее: 0...+3 днем, а ночью ударит мороз до -7...-11.

На севере днем от -1 в Житомирской области до -4 в Сумах. Ночью от -4 до -10.

В центре, Черкассах, Полтаве, Виннице, Кропивницком, днем 0...+2, ночью -5...-7.

В Киеве возможен небольшой снег. Днем -1...+1, ночью -4...-6.

Прогноз погоды 3 января 2020 от Укргидрометцентра

Напомним, что ранее на Новый год синоптики обещали мороз и оттепель, снег и дождь.

Также мы писали, что испанское правительство попросило своих граждан есть меньше мяса, чтобы замедлить глобальное потепление.