Европейские страны встретили самый теплый Новый год в истории. На севере Испании температура воздуха прогрелась до 24,7 градусов тепла. Это является максимальной температурой для декабря с момента начала ведения учета в 1947 году.

Об этом сообщает "The Guardian".

Около Мадрида, в Сеговии, было зафиксировано +22,7. Это самая высокая температура с 1920 года. В соседнем городе Авила был побит рекорд 1983 года. Там температура воздуха достигла +20,2.

"Такие высокие температуры не являются нормальным явлением. Это температуры, которые обычно наблюдаются в апреле", - рассказал представитель государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо.

Он объяснил высокую температуру в конце года массой горячего воздуха над Испанией в сочетании с высоким давлением.

Издание пишет, что антициклон высокого давления переместился и во Францию и Италию, где уже предупредили об опасности схождения лавин в Альпах.

По прогнозам экспертов, температура на некоторых горнолыжных курортах Италии, в частности Кортина Д'Ампеццо и Курмайор, в первый день 2022 года будет будет на 13-15 градусов выше сезонной нормы.

В остальной части Италии также наблюдается высокая температура: в субботу в Риме ожидается +18, а в сицилийском городе Катания в середине следующей недели ждут потепления до +22.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Испании министр по защите потребителей Альберто Гарсон считает, что испанцам нужно есть меньше мяса, так они смогут поспособствовать замедлению климатических изменений.

"Страна" также сообщала о погоде в Украине с 1 по 3 января. Так, в ближайшие три выходных дня в Украине обещают изменчивую погоду: от оттепели до мороза, а также снег, дождь и солнце. При этом теплее всего будет на западе страны, а холоднее - на востоке.