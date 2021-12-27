В Испании министр по защите потребителей Альберто Гарсон считает, что испанцам нужно есть меньше мяса, так они смогут поспособствовать замедлению климатических изменений.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр считает, что это поможет замедлить изменение климата и его негативные последствия, в том числе, для Испании.

"Люди знают о том, какую роль в изменении климата играют парниковые газы, но в основном связывают это с выбросами автомобилей. Лишь недавно заговорили о влиянии промышленного животноводства на мясо, особенно говяжьего", - рассказал Гарсон. Также он добавил, что в Испании эта проблема умалчивается сильнее, чем в других странах.

По словам министра, если ситуация не изменится, Испания может утратить многие туристические достопримечательности, за которые сейчас ее любят туристы и сами испанцы. Связано это с географическими особенностями, через которые страна сильно уязвима к последствиям изменений климата.

Альберто Гарсон объяснил, что не призывает отказываться от мяса совсем, следует лишь уменьшить потребление и покупать более дорогую, качественную фермерскую продукцию, вместо дешевой из ферм, которые загрязняют почвы и воздух и вовсе не заботятся о комфорте животных.

По данным министра, испанцы потребляют килограмм мяса в неделю, при этом рекомендованная норма органами здравоохранения - 200-500 граммов. За год в Испании производят 7,6 млн. тонн мяса, страна на первом месте в ЕС по его потреблению.

Не все представители правительства поддержали такие идеи министра по защите потребителей Испании. Но Гарсон сказал, что был готов к такой реакции, так как впервые в правительстве Испании кто-то заговорил на эту тему.

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