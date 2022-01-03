Президент США Джо Байден спустя несколько дней, проведенных в штате Дэлавэр в связи с новогодними праздниками, вернулся в Вашингтон. Его борт приземлился на авиабазе Эндрюс в разгар охватившего регион американской столицы снежного бурана.

Кадры заметенного снегом самолета Байдена опубликовал канал C-SPAN.

Как свидетельствует видео, после прибытия на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) борт главы государства застала сильнейшая метель. В итоге Байдену после приземления пришлось еще около получаса ждать внутри самолета, пока полосу расчистят от снега.

Президент спустился с трапа, слегка покачиваясь под мощными порывами ветра, после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.

Между тем метеорологи ожидают, что до конца понедельника в американской столице выпадет до 30 см осадков. Из-за обильного снегопада в Вашингтоне закрыты офисы федеральных органов, в работе задействованы лишь сотрудники экстренных служб. Образовательные учреждения в городе в этот день также не функционируют.

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