Утром во вторник, 28 декабря, в Украине из-за сильно осложнившихся погодных условий курсируют с задержкой некоторые пассажирские и пригородные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

Так, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении южных и западных регионов и обратно.

На 47 минут задерживается поезд №12 Киев - Новоалексеевка и более чем на два часа - поезд №81 Харьков - Новоалексеевка.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра прогнозировали во вторник сильные снегопады и гололедицу по всей территории Украины.

Также мы писали, что к зимним праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда.

Вместе с тем, мы рассказывали, что "Укрзализныця" недавно запустила Буковельский экспресс в известные туристические места Карпат. Поезд курсирует каждый день с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. После чего экспресс будет осуществлять перевозку пассажиров еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям.