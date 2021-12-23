Главная железнодорожная ёлка киевского вокзала стоимостью 5 миллионов гривен, которая пропала накануне, благополучно нашлась.

Об этом сообщил официальный Facebook "Укрзалиныци".

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть зрада отменяется. Так что можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - говорится в публикации компании.

Обстоятельства как пропажи, так и поиска новогодней декорации не сообщаются.

"На Южном вокзале Киева ёлка была установлена ​​еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Ёлка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества", - заверили в компании.

"Ждем всех, кто внимательно следит за жизнью "Укрзализныци", 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале вам будут играть ведущие музыкальные коллективы - в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим всем прекрасное праздничное настроение", - добавили в пресс-службе.

Как писала "Страна", столичная прокуратура открыла уголовное производство из-за отсутствия новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Согласно документам, лесная красавица своим роскошным убранством должна была радовать пассажиров уже с 17 декабря, но к этому сроку не появилась.

Также мы сообщали, что в столице перед Новым годом обработали ёлки неприятно пахнущими растворами, чтобы деревья самовольно не вырубали.