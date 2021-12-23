Столичная прокуратура открыла уголовное производство из-за отсутствия новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Согласно документам, лесная красавица своим роскошным убранством должна была радовать пассажиров уже с 17 декабря. Стоимость договоров на установку и украшение новогоднего дерева составляла 5 миллионов гривен. Столичные правоохранители с привлечением контрразведки СБУ устанавливают судьбу елки и, собственно, выделенных на нее денег. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Досудебным следствием установлено, что филиал "Вокзальная компания" акционерного общества "Укрзализныця" заключил договор на установку елки до 17 декабря включительно. Но по состоянию на 22 декабря елка на вокзале так и не была установлена.

"В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечению виновных к ответственности. Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СВ полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины", – говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на Театральной площади Мариуполя рухнула главная городская елка.

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