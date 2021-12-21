В Австралии песчаная буря невиданной силы пронеслась над северо-западом штата Квинсленд.

Об этом сообщает в понедельник, 20 декабря, телеканал "9news".

Ураганный ветер со скоростью 109 километров в час обрушил исполинские облака песка и оранжевой пыли на город Булиа. К счастью непогода длилась всего 10 минут и последовавший за бурей дождь очистил воздух от пыли.



Очевидцы утверждают, что это была крупнейшая на их памяти песчаная буря в Квинсленде. Люди прятались по домам, захлопнув все окна и двери.

На телеканале сообщили, что данных о пострадавших не поступало, хотя местные жители готовились к худшему.



Метеорологи подтвердили, что песчаная буря была вызвана мощным штормовым ветром, который ударил по западной части Квинсленда.

Сильнейшая песчаная буря пронеслась над австралийским штатом. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что 5 ноября Узбекистан накрыла мощная песчаная буря. Есть пострадавшие - не менее трех человек обратились к медикам с жалобами на удушье.

Также мы показывали фото и видео страшной песчаной бури в Бразилии, вызванной самой сильной за 90 лет засухой. Из‑за поднявшихся песка и пыли, а также мощного ветра в некоторых бразильских городах повредились дома и повалились деревья.