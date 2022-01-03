В понедельник, 3 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупредили украинцев о метелях, шквалах ветра и скользкой дороге. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.



В частности, 3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица. А в Черниговской, Сумской и Полтавской областях - значительный снег, метели. На всей территории Украины в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, климатологи прогнозируют холодный 2022 год по всей планете. По словам директора климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это будет способствовать понижению средней температуры на всей планете.

Ранее "Страна" писала о том, что по прогнозу синоптиков в первые дня января потеплеет, а потом пойдет снег.