В ночь на понедельник, 3 января, в Украине ухудшатся погодные условия. В северных, центральных и восточных областях будет идти мокрый снег с дождем. В то же время на дорогах водителей ожидает гололедица. В Черниговской, Сумской и Полтавской областях будет сильный снег и метели.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

В южных и западных областях местами небольшие осадки. Температура ночью -1...-6 градусов мороза, в восточной части -9...-14 градусов мороза, а в западных областях 0...+5 градусов тепла.

Днем в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Температура +3...+8 градусов тепла, в Прикарпатье +10...+12 градусов тепла.

Ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с.

В Киевской области 3 января будет облачно. Ночью мокрый снег, а на дорогах гололедица. Столбики термометров будут держаться на уровне -2...-4 градуса мороза.

Днем пройдет небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что сегодня в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется высокая снеголавинная опасность. Также ожидается повышение уровня воды. В связи с этим спасатели объявили о третьем уровне опасности.

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