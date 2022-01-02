В воскресенье, 2 января, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется высокая снеголавинная опасность. Также ожидается повышение уровня воды. В связи с этим спасатели объявили о третьем уровне опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в период с 2 по 4 января на реках бассейна Припяти, в связи с осадками и снеготаянием, произойдет ослабление ледового покрова, его разрушение с подъемами уровней воды на 0,1-0,6 м над уровнями на 08 часов 31 декабря.

На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму. Объявлен желтый уровень опасности.

"2 января на р.Уж - г. Ужгород (Закарпатской области) ожидается повышение уровня воды на 0.5 - 0.8 м в пределах коренных берегов. На р.Боржава - с.В.Реметы продолжится повышение уровня на 0.5 - 1.0 м, возможен начальный выход воды на пойму (уровень опасности желтый)", – указано в сообщении.

Кроме того, сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области и горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

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