В ближайшие несколько дней в Закарпатской области сохранится повышенный уровень схождения лавин, в связи с чем спасатели объявили III уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

"Внимание! В горах лавиноопасно! По информации областного центра по гидрометеорологии, 1-3 января на высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью сохранится высокая снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили, что сегодня в Ужгороде сохранится туман с видимостью в 200-500 метров, что соответствует "желтому" уровню опасности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики неоднократно предупреждали о возможной непогоде в последние дни года. Так, 29 декабря, из-за непогоды по всей Украине было объявлено штормовое предупреждение, а 30 декабря был объявлен желтый уровень опасности из-за сковавшей дороги и тротуары гололедицы.

Между тем 29 декабря в шести областях Украины более 165 населенных пунктов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, тем же днем из-за непогоды с центрального автовокзала в Полтаве на маршрут не выехали около 20 автобусов.