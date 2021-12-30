Синоптики спрогнозировали, что до конца года в Карпатах сохранится высокая снеголавинная опасность. В связи с этим спасатели предоставили карту опасных территорий, куда лучше не ходить.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30-31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Кроме того, в связи с данными прогнозами, объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики неоднократно предупреждали о возможной непогоде в последние дни года. Так, 29 декабря, из-за непогоды по всей Украине было объявлено штормовое предупреждение, также сегодня, 30 декабря, объявлен желтый уровень опасности из-за сковавшей дороги и тротуары гололедицы. А в Николаевской области действует оранжевый уровень опасности.

Между тем, вчера, 29 декабря, в шести областях Украины более 165 населенных пунктов остались без электричества из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, тем же днем из-за непогоды с центрального автовокзала в Полтаве на маршрут не выехали около 20 автобусов.