Польские спасатели поднимали вертолет для помощи гражданке Украины, которая забралась высоко в Татры без надлежащей подготовки и застряла там.

Об этом сообщает "RMF24".

По предварительным данным, 26 декабря женщина следовала по маршруту вдоль словацкой границы в районе двутысячника Каспров верх и застряла у вершины Горышкова Чуба.

Издание пишет, что "её одежда была подходящей для горнолыжного спорта, но не зимнего восхождения в горы". У нее не было ни специальной обуви, ни "кошек", чтобы передвигаться по обледенелому склону, ни ледоруба. На определенном этапе туристка поняла, что не может ни продвигаться вперед, ни безопасно вернуться по своим следам. С обеих сторон от нее были обрывистые склоны и неосторожным шагом можно было спровоцировать лавину и вместе с ней сорваться с хребта.

Спасатели заявили, что в снаряжении украинской туристки соблюдено было единственное условие - её куртка была ярко-розовой, ее хорошо можно было видеть издалека. Благодаря этому женщину удалось быстро найти.

Между тем, в дни, когда украинка отправилась в путешествие, польская спасательная служба предупреждала о сложных погодных условиях в горах - снежном покрове более метра, лавинной опасности и сильном ветре.

Напомним, в начале декабря мы писали о том, что спасатели ГСЧС нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря в горах на Закарпатье во время катания на снегоходе.

Между тем, сегодня, 29 декабря, из-за непогоды по всей Украине объявлено штормовое предупреждение, спасатели предупреждают о первом уровне опасности, а в Донецкой области - о третьем, красном.