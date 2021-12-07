На Закарпатье продолжаются поиски 50-летнего мужчины, который в субботу вечером потерялся в горах во время катания на снегоходах. Служба ГСЧС планирует привлечь к поискам вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч. Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры", - сообщили спасатели.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в случае благоприятных погодных условий, спасатели будут производить поиск с воздуха вертолетом МИ-8.

Напомним, 4 декабря появилась информация о трех мужчинах, которые отправились кататься на снегоходах и потерялись рядом с полониной Руна Турье-Реметовской. К поисково-спасательным работам присоединились четыре горных отделения. 5 декабря на связь вышли двое мужчин и сообщили спасателям, что находятся в селе Лумшоры Ужгородского района. Поиски третьего человека продолжаются по сей день.

Ранее "Страна" писала о том, что 5 декабря Карпаты завалило снегом, спасатели объявляли об угрозе схождения лавин.