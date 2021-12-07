Спасатели ГСЧС сообщили, что найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря в горах на Закарпатье во время катания на снегоходе.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины во вторник, 7 декабря.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря в горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор.

Всего привлекалось 90 человек и 33 единицы техники, в частности, от ГСЧС - 55 человек и 12 от техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8", - говорится в сообщении ГСЧС.

Найдено тело пропавшего в горах мужчины. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Напомним, что 4 декабря появилась информация о трех мужчинах, которые отправились кататься на снегоходах и потерялись рядом с полониной Руна Турье-Реметовской. К поисково-спасательным работам присоединились четыре горных отделения. 5 декабря на связь вышли двое мужчин и сообщили спасателям, что находятся в селе Лумшоры Ужгородского района. Поиски третьего человека продолжались три дня.

Ранее "Страна" сообщала о том, что 5 декабря Карпаты завалило снегом, спасатели объявляли об угрозе схождения лавин.