Авиакомпании США 1 января 2022 года отменили более 2,4 тысячи рейсов. Такое решение перевозчики приняли из-за непогоды и резкого распространения штамма коронавируса "омикрон" среди экипажей самолетов.

Об этом в субботу сообщает издание CNBC.

По данным издания, авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из-за непогоды, которая обрушилась на США. Плохая погода и ухудшение условий полетов стали причинами отмены многих рейсов в Новый год для большинства авиакомпаний, включая United Airlines , Delta Air Lines и JetBlue Airways.

Еще одной причиной стало резкое увеличение заражений вариантом "омикрон" среди сотрудников компаний-перевозчиков, в том числе экипажей. Из-за нового штамма были отменены сотни рейсов.

Согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, с начала Рождества американские авиакомпании отменили более 12 тысячи рейсов в США и были вынуждены отложить еще несколько тысяч.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что сбои в работе перевозчиков, скорее всего, продолжатся.

"Погода и интенсивное сезонное движение, вероятно, приведут к некоторым задержкам в ближайшие дни", - сказали в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения, которая предрекала окончание пандемии уже в следующем году, дали прямо противоположный прогноз о приближении нового коронавирусного шторма из-за "омикрона". По данным ВОЗ, в ближайшие недели штамм станет доминантным во многих странах Европы.

Также мы писали, что новый штамм "омикрон" стал самым распространяющимся в мире, его выявили уже в 106 странах.