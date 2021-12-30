Турецкую Анталию накрыл ураган. Повреждены дома и затоплены улицы. Фото, видео
Турецкая Анталия из-за урагана и значительных осадков внесена в красную зону.
Об этом сообщает издание DHA в четверг, 30 декабря.
Ураган вызвал сильные разрушения, из-за обильных осадков затоплены большие территории. Скорость ветра достигает 90 км/ч, высота волн на море составляет 30 метров.
"Пожалуйста, примите превентивные меры. Ночью ожидается шторм, возможны катастрофические последствия", - предостерегают метеорологи.
В Анталии и других городах провинции затоплены улицы и жилые дома. В высокогорных районах ожидаются снегопады, снежный покров может достигнуть более двух метров.
В разных районах есть случаи повреждения домов, автомобилей, падения деревьев, затопления лодок. О человеческих жертвах или ранениях пока неизвестно.
Сила ветра в отдельных районах достигает 90 км/час. В районе Коньялты высота волн достигает 30 метров. Мост, соединяющий районы города Чакырлар и Алтыньяка, полностью затопило и занесло мусором и почвой.
В течение дня были перебои с авиасообщением. Когда погодные условия не позволяли, самолеты перенаправлялись в соседние аэропорты - в Стамбул, Бодрум, Адану.
Наибольший ущерб непогода причиняет в районах Финике, Кумлуджа, Кемер, Серик, а также в районах Коньялты, Кепез, Муратпаша, Аксу, Дешемалты, Коркутели, Элмалы, Каш и Демре.
В указанных районах мобилизованы спасатели, пожарные, муниципальные подразделения для предотвращения затоплений.
По данным синоптиков, ураган утихнет вечером в пятницу, 31 декабря.
В турецкой Анталии свирепствует ураган. Источник: YouTube
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