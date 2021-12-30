Турецкая Анталия из-за урагана и значительных осадков внесена в красную зону.

Об этом сообщает издание DHA в четверг, 30 декабря.

Ураган вызвал сильные разрушения, из-за обильных осадков затоплены большие территории. Скорость ветра достигает 90 км/ч, высота волн на море составляет 30 метров.

"Пожалуйста, примите превентивные меры. Ночью ожидается шторм, возможны катастрофические последствия", - предостерегают метеорологи.

В Анталии и других городах провинции затоплены улицы и жилые дома. В высокогорных районах ожидаются снегопады, снежный покров может достигнуть более двух метров.

В разных районах есть случаи повреждения домов, автомобилей, падения деревьев, затопления лодок. О человеческих жертвах или ранениях пока неизвестно.

Сила ветра в отдельных районах достигает 90 км/час. В районе Коньялты высота волн достигает 30 метров. Мост, соединяющий районы города Чакырлар и Алтыньяка, полностью затопило и занесло мусором и почвой.

В течение дня были перебои с авиасообщением. Когда погодные условия не позволяли, самолеты перенаправлялись в соседние аэропорты - в Стамбул, Бодрум, Адану.

Наибольший ущерб непогода причиняет в районах Финике, Кумлуджа, Кемер, Серик, а также в районах Коньялты, Кепез, Муратпаша, Аксу, Дешемалты, Коркутели, Элмалы, Каш и Демре.

В указанных районах мобилизованы спасатели, пожарные, муниципальные подразделения для предотвращения затоплений.

По данным синоптиков, ураган утихнет вечером в пятницу, 31 декабря.

В турецкой Анталии свирепствует ураган. Источник: YouTube

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