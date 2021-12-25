В турсекторе Турции заявили о том, что еще до завершения текущего года была достигнута цель по турпотоку в Анталью – 9 млн человек. Кроме того, по их данным, за этот год год в Турции побывали рекордные 2 млн туристов из Украины.

Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в комментарии "Суспільному".

В турсекторе Турции заявили, что несмотря на пандемию, в этом году в Анталию приехало 9 миллионов 2 тысяч туристов. По сравнению с прошлым годом количество туристов увеличилось на 164%.

Наибольшее количество туристов, приехавших в Анталию, составили 3 миллиона 410 тысяч россиян. За русскими последовали украинцы, немцы и поляки.

"Около 2 млн украинцев поехало в Турцию, в прошлом году – меньше миллиона, то есть это довольно существенный рост. Это, вероятно, вызвано тем, что большинство стран закрыты, как это было долгое время. Такие, как страны Европейского Союза", – сказала Марьяна Олеськив.

Кроме того, по ее словам, украинцам довольно сложно спрогнозировать поездку в страны Европы из-за нестабильности, которая вызвана распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

По данным Министерства иностранный Дел, Турция оставляет окно для украинцев. Попасть в эту страну можно при наличии одного из указанных документов:

сертификат о вакцинации, сделанный не раньше, чем за 14 дней до приезда в страну;

документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа;

или отрицательный результат экспресс-теста на антиген за 48 часов до въезда.

Кроме Турции граждане нашей страны посещают и другие страны. Например, с 20 декабря всем украинцам, которые собираются поехать в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету.

Мы также сообщали, что власти Чехии изменили правила въезда в страну для украинцев. Чтобы пересечь границу, им необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже при полном курсе иммунизации от коронавируса. Изменения вступают в силу в понедельник, 27 декабря.