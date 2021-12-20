С 20 декабря всем украинцам, которые собираются поехать в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 20 декабря.

"Эта анкета является инструментом, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На основе анкетных данных сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время поездки с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", – говорится в сообщении пограничников.

В анкете указываются имя и фамилия, идентификационные и контактные данные человека, страна, область и населенный пункт, из которого он путешествует в Румынию, включая транзит, населенный пункт и адрес прибытия в Румынию, транспортное средство, дату въезда, данные несовершеннолетних лиц, если есть.

Анкету заполняют все лица, следующие в Румынию любым сообщением.

"На сайте правительства Румынии указано, что лица, прибывающие в пункты пропуска этой страны без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч леев", – добавили в Госпогранслужбе Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Австрии вводит дополнительные карантинные ограничения с целью замедлить распространение штамма Omicron в стране. С 20 декабря каждый, кто въезжает на территорию Австрии, должен будет предоставить ковид-документы, подтверждающие наличие троекратной прививки от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год коронавирусном заболевании.

Также мы писали, что в аэропорту туристической столицы Египта Каире у троих людей, прибывших из-за границы, подтвердили заражение штаммом коронавируса "Омикрон".