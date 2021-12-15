Семеро местных жителей в течение четырех лет сливали дизельное топливо с генераторов, обслуживающих главную военную базу Пентагона в Румынии.

С 2017 года по апрель 2021, когда началось расследование, злоумышленники похитили соляры на два миллиона долларов.

Пентагон подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану", откуда взлетают самолеты-разведчики альянса для операций в небе над Черным морем.

Об этом сообщает Stars and Stripes.

Глава румынского оборонного ведомства в ответ обвинил в сами Соединенные Штаты едва ли не преступной халатности.

"Это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США (в жудеце Констанца - Ред.). Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев - они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", - приводят "Известия" слова министра обороны Румынии Василе Дынку.

В понедельник на ту же румынскую базу прибыли вертолеты Первой кавалерийской дивизии США, которые примут участие в учениях.

Румыния присоединилась к программе "Партнерство ради мира" (ПРМ) в январе 1994 года, когда стала одной из первой стран бывшего социалистического лагеря.

У США и НАТО в Румынии находятся два важных объекта: база огневых средств противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу и авиабаза имени Михаила Когэлничану. Здесь также развернута многонациональная дивизия "Юго-восток" - румынская пехотная бригада, усиленная подразделениями других стран НАТО.

В 2019 году стало известно, что в ближайшие 20 лет Бухарест потратит порядка €2,5 млрд на модернизацию авиабазы имени Михаила Когэлничану на берегу Черного моря, где построят новые ангары, ВПП для военных самолетов, хранилища горюче-смазочных материалов и другие инфраструктурные объекты.

Ранее "Страна" сообщала, как вырастет присутствие НАТО в Украине, а также о том, ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke направляется в Черное море для операций с союзниками по НАТО.