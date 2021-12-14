В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин в среду, 15 декабря, в ходе онлайн-переговоров с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином обсудит "агрессивную риторику НАТО и США", а также вопросы энергетики.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА "Новости" во вторник, 14 декабря.

"Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он добавил, что стороны обсудят и региональные проблемы. Также Песков заявил, что "энергодиалог будет обязательно на повестке дня". А основное место в переговорах, по словам пресс-секретаря президента РФ, займут двусторонние отношения.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что лидеры Китая Си Цзиньпин и России Владимир Путин допустили большую ошибку, не приехав на саммит ООН по климату.

Также сообщали, что Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить в феврале зимнюю Олимпиаду в Пекине.