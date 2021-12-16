Американские истребители F-15 15 декабря приземлились в румынском городе Кымпия-Турзи, чтобы с 18 по 22 декабря взаимодействовать с хозяевами и итальянским отрядом истребителей Eurofighter на авиабазе Михаила Когэлничану. Это та самая база, с которой местные жители годами крали дизельное топливо.

О переброске техники сообщает сайт Североатлантического альянса.

В указанный период самолеты ВВС Италии, Румынии и США будут летать вместе, чтобы защищать и охранять воздушное пространство союзников. Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками, заявили в НАТО.

И добавили, что способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО имеет жизненно важное значение для боеготовности и демонстрирует маневренность сил.

Итальянские истребители Eurofighter в настоящее время обеспечивают усиленную охрану воздушного пространства и будут работать из Румынии в течение следующих трех месяцев.

С 2014 года НАТО "обеспечивает безопасность союзников на восточном фланге", как сказано в пресс-релизе. Одним из инструментов является концепция усиленной воздушной полиции, которая "демонстрирует солидарность, коллективную решимость НАТО и его способность адаптировать и масштабировать свои оборонительные задачи и политику сдерживания в ответ на меняющуюся ситуацию с безопасностью". Размещение ВВС Италии и США в Румынии "олицетворяет сильную оперативную совместимость и трансатлантическую связь Североатлантического альянса".

Как писала "Страна", с базы Михаила Когэлничану взлетают самолеты-разведчики НАТО для операций в небе над Черным морем.

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