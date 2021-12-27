В Карпатах, в воскресенье, 26 декабря, когда спасатели предупреждали об угрозе схождения лавин, травмировалась туристка из Львовской области. 21-летняя девушка повредила ногу, когда находилась на полонине Смотрич в Ивано-Франковской области. Спасатели помогли туристке и передали медикам.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вечером 26 декабря сотрудники ГСЧС в Верховине получили сообщение от жителя Коломыи о пострадавшей туристке. На помощь ей отправились пять спасателей. Когда они прибыли на место, осмотрели девушку, оказали необходимую домедицинскую помощь, наложив шину на правую нижнюю конечность. После этого с помощью носилок транспортировали пострадавшую в село Дземброня и передали ее работникам экстренной медицинской помощи.

Ранее мы писали, что закарпатские спасатели нашли лыжника, который съехал с трассы и получил травму ноги.

Также мы сообщали, что сотрудники ГСЧС Прикарпатья на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения представили систему GPS-мониторинга для улучшения безопасности туристов.