Сегодня, 19 сентября, в Карпатах, где недавно взорвался туристический костер, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям помогли женщине, которая травмировалась во время спуска с Говерлы, наивысшей точки на территории страны.

Об этом пресс-служба ГСЧС сообщает на своей Фейсбук-странице.

Так, после полученных травм во время спуска, спасатели оказали туристке первую доврачебную помощь. После чего специалисты на специальных носилках спустили женщину вниз по горе и передали медицинским работникам.

Спасатели оказывают доврачебную помощь пострадавшей. Фото: ГСЧС

Ранее мы писали о том, что в горах на Прикарпатье травмировался поляк. Он с еще пятью туристами шел по маршруту от горы Коретивна к горе Петрос Горганский. Вместе они прошли 6 километров, также 13 км они проехали на авто ГСЧС.

Помимо этого, в середине лета этого года в Карпатах в районе горы Круглая Боржавского хребта в трех туристов попала молния. Они тут же вызвали спасателей, которые прибыли через 3 часа. После оказания им первой доврачебной помощи их направили в пгт Межгорье и передали медикам.