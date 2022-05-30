В шести километрах от побережья Адлерского района Сочи местная сейсмостанция зафиксировала землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера.

Об этом сообщила пресс-служба государственного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Краснодарскому краю.

По сообщению МЧС, глубина эпицентра составила 10 км. Сообщается, что обращений от населения по факту происшествия не поступало. В ведомстве отметили, что работа инфраструктурных объектов не нарушена. Все службы работают в штатном режиме. По сообщению министерства по ЧС, погибших и пострадавших в результате такого землетрясения нет.

В обследовании объектов инфраструктуры задействовали три мониторинговые группы от администрации Сочи и две оперативные группы от МЧС России.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 3,5 (около 4,5 балла) в Сочи 22 мая. Толчки произошли на глубине 10 км в 5:50.

Ранее мы рассказывали, что в январе в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана, спровоцировав цунами.

Также "Страна" писала о волне пожаров в России.