В России продолжаются крупные пожары. Очередной из них случился в Перми. Как сообщает местная пресса, горела стройка авиатехникума. Облако черного дыма заволокло центр города, но видно его было даже на окраинах.

По официальной версии, загорелся утеплитель, который использовали на стройке. Пожар локализовали и потушили. Сообщается, что погибших и пострадавших в огне нет.

Напомним, украинские города Славянск и Краматорск оказались в дыму из-за лесных пожаров в районе Лимана.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".