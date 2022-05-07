Славянск и Краматорск (Донецкая область) сегодня в дыму из-за продолжающихся лесных пожаров в районе Лимана.

Лесники отмечают, что тушение пожаров невозможно в связи с боевыми действиями и постоянными обстрелами леса и лесохозяйственной инфраструктуры. Мониторинг состояния лесов ведется с помощью системы FIRMS от NASA.

Ранее мы писали, что в результате утреннего авиаракетного удара по Краматорску 25 человек получили ранения. По его информации, 810 квартир в 32 многоэтажках получили повреждения, также повреждены шесть частных домов, две школы, детский сад, медицинское учреждение, котельная и несколько предприятий и торговых учреждений.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.