В Киеве утром в пятницу, 6 мая, горело здание на улице Бродовской (Голосеевский район). Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Там горели второй и третий этаж 3-этажного здания, пламя распространилось на кровлю и на первый этаж общей площадью 2000 кв.м.

Причина масштабного пожара не сообщается, но версию о "прилете" ГСЧС не озвучивает и не подтверждает. Из горящих домов эвакуировал 98 человек, спасено 4 здания и недостроенный корпус.

Ранее мы сообщали, что под Киевом ПВО сбила российскую ракету. Из-за этого в селе Требухов загорелась трава.

Также сообщали, как в Одессе в результате обстрела вражескими "Калибрами" загорелся жилой дом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.