Мэр Киева Виталий Кличко заявил о задымлении, которое могут ощутить киевляне. По его словам, вокруг столицы горит один гектар леса в селе Розважев Иванковского района.

Также горит лес у села Дитятки в Чернобыльской зоне.

"Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника. Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице", - призвал градоначальник.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике напомнили об угрозе лесных пожаров и заминированных территориях.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.