В Киеве на этой неделе на Арке дружбы народов демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году в честь " ознаменования воссоединения Украины с Россией". Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - заявил градоначальник.

Также отделочными материалами будет закрыта и вторая скульптурная композиция - из красного гранита. Ее разберут со временем, поскольку это потребует больше времени. До этого ее планируют использовать как пространство для экспозиций.

Саму арку, по словам Кличко, переименуют и подсветят цветами украинского флага.

Напомним, в Киев ежедневно возвращается по 40-50 тысяч жителей, несмотря на просьбы Кличко не спешить из эвакуации.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".