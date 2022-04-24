Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны и теперь настроен захватить "как можно больше украинской территории".

Об этом пишет Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом.

По словам собеседников газеты, Путин "пришел в ярость после того, как Украина потопила крейсер "Москва".

"Надежда на сделку была. Путин колебался. Но ему нужно было найти способ выйти из этого победителем", - рассказал один из источников.

Все изменилось после затопления "Москвы".

"Теперь Путин против того, чтобы что-либо подписывать. После "Москвы" он не выглядел бы победителем. Это было бы унизительно", - добавил собеседник Financial Times.

Напомним, по данным издания Daily Mail, Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже осенью.

Ранее мы писали, что экс-канцлер Германии заявил, что Путин "заинтересован в прекращении войны".

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

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