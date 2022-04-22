У Путина опубликовали свой отчет о разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Мишель сообщил Путину о своей недавней поездке в Киев (как ранее сообщал сам глава Евросовета - он требовал открыть гуманитарный коридор из Мариуполя).

Российский президент "изложил принципиальные оценки" в связи со "спецоперацией". Заявил, что всем, кто сложит оружие и сдастся в плен в Мариуполе, будет "гарантирована жизнь и достойное обращение".

Путин также обвинил страны ЕС в "откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах".

Согласно сообщению, Мишель призвал Путина встретиться с Зеленским. Путин на это ответил, что "такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения".

На туже тему сегодня высказался и Лавров. Он сказал, что "заявления украинской стороны создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с РФ и они смирились со своей судьбой".

Напомним, эвакуация из Мариуполя идет очень туго. Вчера из Мариуполя до Запорожья не доехал один эвакуационный автобус, его задержали россияне. Сегодня в Украине вовсе не было гуманитарных коридоров для эвакуации.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале. Мы также разбирались, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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