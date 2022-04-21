Только три из четырех эвакуационных автобусов из Мариуполя доехали до Запорожья. Один автобус по какой-то причине задержали россияне.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает Суспильне.

"Один там остался, и мы никак не можем понять, в чем дело, потому что там есть много людей, которые хотят уехать. А также есть частный автотранспорт, которым тоже вчера пообещали, когда мы договаривались о гуманитарном коридоре, что они уедут и смогут встать в колонну за автобусами. Почему их там задержали – я не понимаю и требую от России отпустить людей, которых там сегодня практически в заложниках держат", – заявила она.

Остальные три автобуса успешно добрались до Запорожья из Мариуполя в 16:20. То есть на дорогу в 220 км ушло больше суток.

На них прибыли 80 человек – в основном, женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Некоторые из них приехали с домашними животными.

Также сегодня Россия обстреляла жд-вокзал в Запорожье, откуда люди продолжают эвакуацию в безопасные регионы.

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