В результате сегодняшнего ракетного удара по Запорожью ранения получили восемь человек. Хотя изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Открыто уголовное производство.

Напомним, что ракеты попали в район жд-вокзала, из-за чего взрывной волной и обломками выбило стекла в четырех вагонах поезда на Львов.

Отметим, что именно в Запорожье приезжают эвакуационные рейсы из Мариуполя, чтобы потом люди разъехались с жд-вокзала по Украине поездами.

Ранее сообщалось, что в УПЦ предложили накануне Пасхи провести крестный ход от Запорожской области до "Азовстали" и вывести людей.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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