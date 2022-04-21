Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе, забрать раненых и тела погибших, а также оказать помощь в выводе мирных жителей.

Об этом Онуфрий сказал в своем обращении 21 апреля, посвященном ситуации вокруг Мариуполя. Его слова приводит Фейсбук УПЦ.

"Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника - светлого Христова воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы. До сегодняшнего дня в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим требуется срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения. В связи с этим Украинская православная церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также ход могла бы вывезти раненых военных и унести тела погибших", - сказал Онуфрий.

Предстоятель призвал всех, от кого это зависит, в период с 22 до 24 апреля на территории Мариуполя и окрестностей обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения молитвенного шествия.

Между тем Владимир Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь". Мы разбирались, по какой причине.