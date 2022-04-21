Сегодня одна из самых обсуждаемых в мире тем — завод "Азовсталь", где ведут оборону украинские защитники Мариуполя.

Западные СМИ публикуют схемы, как устроены бункеры и катакомбы предприятия, которые выдерживают мощные авиаудары и проектировались в советское время на случай ядерной войны.

И, видимо, схема близка к истине - сегодня российское руководство решило не штурмовать завод.

"Страна" разбиралась, как устроены укрепления "Азовстали" и можно ли их взять.

Обстановка вокруг "Азовстали"

На территории мариупольского завода "Азовсталь" расположились бойцы 36-й бригады морской пехоты и полка Нацгвардии "Азов" (морпехи туда пробились с меткомбината имени Ильича и "Азовмаша").

Штурм города идет с десятых чисел марта, после взятия противником Волновахи. Конкретно в районе завода боевые действия окончательно локализовались на прошлой неделе - после того, как российские военные дошли до центра Мариуполя и захватили торговый порт, в районе которого был еще один крупный центр сопротивления.

"Азовсталь" и ее промышленная зона оказались в полном окружении. По сообщениям России, там заблокированы порядка двух тысяч украинских военных.

Украина данных цифр не комментирует. Но, судя по тому, как гарнизон Мариуполя пытаются спасти от плена или уничтожения, число защитников там действительно немалое. Киев сообщает, что на заводе 500 раненых и около тысячи мирных жителей. То есть даже эти косвенные цифры вполне сопоставимы с российскими.

Информация о гражданских, запертых в "Азовстали", появилась буквально несколько дней назад - как только стало известно об окружении завода.

Стали появляться видео со взрослыми и детьми, которые говорили, что живут в бункерах "Азовстали". Их распространял "Азов" и украинские власти.

В Киеве стали требовать у России выпустить как военных, так и гражданских с территории завода. Причем не брать их в плен, а дать уйти либо на территорию Украины, либо в третьи страны через морской порт.

Россия на эти предложения отвечала отказом и взамен предлагала военным сдаться в плен, а гражданским - выйти с завода по гуманитарному коридору (такие предложения делались два раза).

Но ими не воспользовались (хотя российские СМИ и сообщали о том, что часть гражданских покинуло территорию завода, но подтверждений этому нет).

Вчера полк заявил, что в плен сдаваться не будет. Но готов уйти через гумкоридор, взяв с собой тела погибших и личное стрелковое оружие. Но Россия на этот вариант ответила отказом. Еще раз предложив военным сложить оружие.

Что касается гражданских, то "Азов" заявил, что они не хотят выходить по открытым Россией коридорам, так как даже во время объявленных "режимов тишины" все равно идет стрельба.

Пока ничто не указывает на то, что Россия согласится выпустить украинских военных (даже путем обмена на российских пленных или Медведчука). Для РФ, очевидно, важно завершить полную зачистку "Азовстали", взять оставшихся защитников в плен, продемонстрировав таким образом "окончательную победу".

Кроме того в РФ заявляли, что среди защитников Мариуполя может быть много иностранцев (об этом прямо говорил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев). То есть, вероятно, взятие их в плен было бы желательным сценарием для Москвы.

"Азовсталь" начали активно "утюжить" сверхтяжелыми бомбами, которые сбрасывались со стратегических бомбардировщиков Ту.

Сегодня Путин поручил министру обороны Шойгу не штурмовать "Азовсталь", а заблокировать ее "чтобы даже муха не пролетела" и ещё раз предложить украинским военным сдаться в плен. По мнению российских властей, Мариуполь уже сейчас можно считать "взятым" и налаживать там жизнь даже с блокированной промзоной "Азовстали" (Шойгу заявляет, что кроме "Азовстали" украинских позиций в городе больше не осталось).

То есть, Кремль по сути признал, что штурм завода будет стоить огромных потерь. И, видимо, принял решение "брать измором", а высвобожденные подразделения перебросить из Мариуполя на другие участки фронта (видео с выходом военных из города уже публикуют российские телеграм-каналы).

И решение Путина по Азовстали неудивительно. Завод представляет собой гигантскую крепость, об устройстве которой уже начали писать западные СМИ.

Что представляют собой бункеры "Азовстали"

"Азовсталь" — один из трех крупнейших металлургических комбинатов Украины, был запущен в 1933 году во время советской индустриализации Донбасса.

В октябре 1941 года Мариуполь был оккупирован немцами. Завод "Азовсталь" стал называться "Азовским заводом №1" и был передан в управление концерну Альфреда Круппа.

7 сентября 1943 года, перед отступлением немецких войск из города, завод был практически полностью уничтожен. Нацисты взорвали основные объекты: доменные и мартеновские печи, кислородное и паровое оборудование. Поэтому с 1945 по 1952 год цеха и печи восстанавливали.

Слухи о том, что под заводом есть масштабные убежища, ходили давно. Но после начала осады "Азовстали", о подземельях предприятия стали писать на Западе.

Издание Daily Mail заявило, что "Азовсталь" "почти приспособлена для ведения партизанской войны". Журналисты опубликовали инфографику о том, как, по их мнению, выглядят подземные укрепления завода.

На поверхности находятся склады, печи, электростанции и дымоходы, обеспечивающие прикрытие для украинских войск. А глубоко под землей находится обширная сеть бункеров и туннелей, построенных при советской власти во время холодной войны для защиты примерно 40 000 рабочих завода в случае ядерной атаки.

"Система, похожая на лабиринт, в которой, как предполагается, находится около 1500 украинских военнослужащих, отличается высокой степенью безопасности и простирается до шести этажей под землей", — пишет Daily Mail.

Считается, что лабирит почти невозможно пробить бомбардировкой сверху и очень опасно зачищать в рукопашной схватке. "Они могут попытаться, но их перебьют, потому что защитники туннеля будут иметь абсолютное тактическое преимущество", — говорит Александр Гринберг, аналитик Иерусалимского института стратегии и безопасности.

Эксперт напомнил факт, как СССР использовал подземные переходы и канализацию, чтобы проникнуть в тыл немцев в Сталинграде.

По словам Майкла Кларка, приглашенного профессора оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, на "Азовстали" сам размер системы туннелей теперь потенциально позволяет украинским солдатам проводить партизанские рейды через часть Мариуполя.

"Для военных суть не в том, чтобы сражаться в туннелях, а в том, чтобы использовать их, чтобы передвигаться, всплывать и проводить рейды, атаковать войска или технику и доставлять себе неудобства. Россия попытается отгородиться от завода и продолжит оккупацию города и, возможно, решит, что сможет заморить их голодом", — считает Кларк.

По его мнению, исход может зависеть от того, как долго запасы еды и воды позволят обитателям туннелей выжить.

Если исходить из этой информации, то сверху разбомбить ВСУ в "Азовстали" не получится. Однако такие бомбардировки, видимо, имеют иную цель - подавить огневую активность украинских войск (ведь стрелять можно только с поверхности). То есть разрушить огневые точки ВСУ.

А далее россияне планируют взять украинскую группировку на измор.

Но, как писалось выше, система подземных туннелей (если она действительно ведет в другие кварталы города), может позволить украинским военным проводить операции и в самом городе. А также доставать там провизию. И борьба за "Азовсталь" может быть еще долгой.