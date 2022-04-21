Вице-премьер Ирина Верещук потребовала от России срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь".

Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

"Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!", - сообщила она.

Также Верещук призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".

Напомним, ранее Арахамия заявил, что готов ехать в Мариуполь на переговоры о выходе людей с "Азовстали".

Также сообщалось, что страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Вместе с тем, сегодня продолжится эвакуация из Мариуполя для женщин, детей и пенсионеров. Мы сообщали время и место сбора.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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