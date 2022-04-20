Владимир Зеленский заявил, что не знает, когда украинская армия сможет разблокировать Мариуполь.

Об этом президент сказал 20 апреля на совместном брифинге с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

У Зеленского спросили, какова сейчас ситуация в Мариуполе, в частности на "Азовстали".

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. К сожалению, пока мы не можем там получить позитивный результат. На руках наших военных и бойцов сотни раненых", – заявил он. И добавил, что вместе с военными на заводе находятся тысяча гражданских лиц, включая женщин и детей.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар озвучил условия выхода сил ВСУ и Нацгвардии с территории завода "Азовсталь". По его словам, украинские военные не согласны на сдачу в плен. Но они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, при этом сохраняя личное стрелковое оружие.

"Страна" приводила заявление Виктории Нуланд о том, что государства - союзники по НАТО могут принять участие в организации безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя. По ее словам, договоренности о коридорах выхода "ранее несколько раз срывались", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход, считает Нуланд.