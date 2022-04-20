Продолжается эвакуация жителей Мариуполя. Сейчас автобус с людьми находится в 160 километров от Мариуполя - у города Орехова.

Опубликовано соответствующее видео с огромной колонной автобусов.

Они ждут команды на эвакуацию как жителей Мариуполя, так и тех, кто хочет выехать из Бердянска.

Отметим, что по данным городской власти, в Мариуполе осталось 100 тыс. жителей.

А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

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