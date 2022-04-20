В Мариуполе сохраняется гуманитарная катастрофа, оставшиеся в разрушенном городе люди живут без света, тепла, газа и воды. Разрушено 90% всей инфраструктуры, но остается порядка 100 тыс. человек.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Мы живем без света, тепла, газа и воды. Сегодня оккупанты опять выключили мобильную связь, чтобы у нас не было возможности общаться с жителями и они получили более чёткую информацию по эвакуации. Есть ограничения по продуктам питания. Плюс в городе остались только две работающие больницы, в которых также есть огромная проблема с медикаментами", - говорит Бойченко.

При этом оккупанты, пользуясь тяжелой обстановкой в городе, сами раздают людям провизию.

"Вчера нам позвонил один мариуполец и рассказал, что россияне давали людям гуманитарную помощь. Две морковки, пять картошек и банка тушенки", - сообщает мэр.

Также из-за постоянных обстрелов в городе разрушено 90% всей инфраструктуры.

"60% этой инфраструктуры повреждена прямым попаданием снаряда, 40% жилого фонда уже не подлежит восстановлению. В такой ситуации люди живут. И все, кто выезжает из города, говорят только одно: "Если вы хотите представить, что такое ад, достаточно посетить Мариуполь. И если вам страшно в Буче, то умножьте на 10 - это будет Мариуполь", - рассказывает Бойченко.

Кроме того, на сегодняшний день в городе осталось 100 тыс. жителей, которые нуждаются в эвакуации.

"Как только началась война, все ее встретили в Мариуполе. Конечно, никто к ней не был готов. 24 февраля, когда ещё можно было выезжать и "Укрзализныця" предоставляла дополнительные поезда, из города выехали около 100 тыс. жителей. Позже оккупанты не давали эвакуировать наше население, прикрываясь таким образом живым щитом. Только с 13 марта, когда заработали все большие переговорные процедуры, людей начали выпускать на частном транспорте, но постоянно под обстрелами. В это окно из Мариуполя эвакуировались около 150 тыс. людей, из них 100 тыс. добрались до подконтрольной части Украины, 50 тыс. - расположились в Бердянске и его окрестностях и ждут эвакуации. Плюс россияне депортировали более 40 тыс. горожан в "ДНР" и РФ. Сейчас в городе остаётся около 100 тыс. жителей", - говорит мэр Мариуполя.

По его словам, состоянием на 24 марта, в городе насчитывалось более 20 тыс. убитых оккупантами мирных жителей.

"Состоянием на 21 марта мы официально зафиксировали около 5 тыс. погибших гражданских. Но нужно также понимать, что в городе продолжались авиаудары и работа артиллерии, тысячи людей лежали убитыми на улице. По нашим оценкам, состоянием на 24 марта, в городе было более 20 тыс. убитых мирных жителей. Сейчас определить количество погибших сложнее - после 20-х чисел в городе начались танковые и уличные бои, поэтому вести какую-то хозяйственную деятельность было невозможно", - сообщил Бойченко.

Также Вадим Бойченко рассказал, что россияне обвиняли его в обстрелах Мариуполя и угрожали военным трибуналом.

"Когда началась война, то от украинских силовых служб я получил информацию, что в город зашла диверсионная группа с конкретной задачей по зачистке городской власти. Исходя из этих обстоятельств, было принято решение главой военной администрации, что на ночь мне небезопасно находиться в городе. В определённый день я выезжал из Мариуполя - это было перед тем, как город взяли в кольцо. Соотвественно в какой-то этап я не смог заехать обратно. Позже, когда начались регулярные обстрелы социальных объектов, оккупанты назвали меня "одиозным преступником", который действовал вместе с военизированными националистическими войсками. Поэтому россияне в лице Мизинцева (генерал-полковник РФ - Ред.) объявили мне военный трибунал. Эта угроза звучала в роли ультиматума, но официальных документов мы не получали", - рассказал мэр Мариуполя.

Ранее мы публиковали маршрут гуманитарного коридора, по которому сегодня из Мариуполя будут эвакуировать женщин, детей и пенсионеров.

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