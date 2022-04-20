Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "отнестись с милосердием" к британским пленным в Мариуполе, но не стал говорить об их возможном обмене.

Его слова приводит ТАСС.

"Мы призываем отнестись с милосердием к пленным", — сказал Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин.

Джонсон заметил, что пленные были военнослужащими ВСУ, а не наемниками, а британские власти против того, чтобы британцы отправлялись на Украину для участия в боевых действиях.

Напомним, В Мариуполе в плен попали британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин. Пиннер много лет служил в Королевском полку, участвовал во многих военных операциях, в т.ч. в Северной Ирландии, Боснии, а в 2018 году решил переехать в Украину. А Эслин в последние недели защищал Мариуполь со своим подразделением и официально служил в украинской армии.

После ареста Медведчука его жена Оксана Марченко предложила поменять пленных британцев на своего мужа.

Британцы также обратились в эфире российского ТВ к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука.

Но министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что власти не будут вести переговоры с Россией по поводу обмена нардепа Виктора Медведчука на двух британских подданных военных, которые попали в плен в Мариуполе.

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