Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 19 апреля между Россией и Украиной состоялся пятый официальный обмен пленными.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", - написала она в своем Telegram-канале.

Всего домой вернулись 76 человек.

Напомним, что 24 марта был произведен первый официальный обмен военнослужащими между Россией и украинской стороной по формуле 10 на 10. И тогда же вернули украинских пограничников со "Змеиного" и спасательное судно "Сапфир". 2 апреля был еще один обмен. Тогда девушки-военнослужащие вернулись домой почти лысыми. Их брили, раздевали и унижали в плену.

9 апреля состоялся третий обмен пленными с россиянами. В Украину удалось вернуть 26 человек, из них 12 – военных и 14 гражданских. Тогда же Украина смогла вернуть своих дальнобойщиков, которые застряли по другую сторону границы. 14 апреля Украина и Россия в четвертый раз обменялись пленными. Домой вернулись 30 украинцев.

По состоянию на 16 апреля в плену у российских оккупантов находились 700 украинских военнослужащих и около 1000 гражданских лиц. Украина же удерживает в плену примерно 700 российских военных.