Офис генерального прокурора будет требовать изменения народному депутату Виктору Медведчуку меры пресечения на арест без залога.

Об этом 15 апреля в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Сейчас формально действует прежняя мера пресечения, выбранная Медведчуку судом, – домашний арест.

Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука до суда на украинских пленных.

Однако в Москве возможность такого обмена не подтвердили и отнеслись к этой идее скептически.

"По поводу обмена, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации", - сказал на этот счет спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 27 февраля в МВД заявили, что глава политического совета "Оппозиционной платформы - за жизнь" покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом.

А 12 апреля в СБУ сообщили, что в результате спецоперации Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан.